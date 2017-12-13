Youtube’un son dönemde gördüğü en çılgın yaratıcılarından Colin Furze, bu sefer Star Wars: The Last Jedi’deki TIE Silencer’ın gerçek boyutlu versiyonunu üretti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre daha önce de Star Wars AT-ACT’yi üreten Furze, filmde Kylo Ren tarafından kullanılan aracı Ebay’dan satın aldığı parçalarla oluşturduğunu söyledi.

14 metre uzunluğundaki aracın 7 metre genişliğinde ve 4.5 metre yüksekliğinde olduğu öğrenildi

TIE Silencer

Star Wars: The Last Jedi