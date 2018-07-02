İlk mağazası 1971 yılında, Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ve yazar Zev Siegel tarafından açılan Starbucks ABD'li kahve dükkanları zinciridir. Starbucks adını ünlü roman Moby Dick'teki "Starbuck" adlı karakterden alır. Simgesi denizkızıdır. Merkezi Seattle, Washington'dadır.

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Starbucks, hafta içi her gün mesaiye saat 07:30’da başlar ve akşam kapanış saati olan 23:00’a kadar devam eder. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler genellikle sabah saat 10:00’da açılır. Starbucks hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de aynı hafta içi gibi mesai saatleri içinde hizmet verir. Ayrıca dini ve resmi bayramlarda da açıktır. Çalışma saatleri bazen şubeden şubeye değişiklik gösterebilmektedir.

STARBUCKS HAKKINDA

1982 yılında Howard Schultz'un da ortaklığa katılması ile İtalyan barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Starbucks'ın ilk sahiplerinin başka mağaza almasının ardından Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Devrin ardından Shultz'un kahve dükkânları, Starbucks olarak hizmet vermeye devam etti.

İlk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Şikago, Illinois'de açan Starbucks, Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazasını ise 1996 yılında Tokyo’da açtı.

Starbucks 2015 verilerine göre dünya çapında 65 ülkede toplam 22.519 mağazası ile, kahve satın alımı ve kavrulmasında dünyanın önde gelen şirketlerinden birisidir.

STARBUKS İLETİŞİM BİLGİLERİ

Starbucks Türkiye Genel Müdürlüğü, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak, Anel Plaza No: 5/4, Zemin Kat, Pk: 34768, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Sturbucks'a 444 47 49 numaralı telefon veya 0 216 999 72 00 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.