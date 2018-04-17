Starbucks CEO'su: Müşterileri gözaltına aldıran müdür artık görevde değil

- Getty Images Starbucks CEO'su Kevin Jonhson

Starbucks CEO'su Kevin Jonhson, geçen hafta ABD'nin Philadelphia kentindeki mağazalarında sipariş vermek için bekleyen iki siyah müşterinin gözaltına alınmasının ardından mağaza müdürünün artık görevde olmadığını açıkladı.

Dün ABD'deki ABC News kanalına konuşan Johnson, "Perşembe günü bir mağazamızda yaşananlar ayıptı, yanlıştı" dedi.

Johnson ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı bir şirket olduklarını söylerken böylesi bir durumda polis çağırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti ve çalışanlarına bilinçsiz önyargı konusunda eğitim vereceklerini açıkladı.

Bir şirket sözcüsü de gözaltına alınan iki kişinin, Johnson'dan gelen görüşme teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

- Getty Images

Philadelphia kentindeki Starbucks mağazası önünde hafta sonu başlayan eylemler ise dün de devam etti.

Protestonun örgütleyicilerinden Abdul-Aliy Muhammad, "Bu Starbucks bugün para kazanamayacak. Amacımız bu" dedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) Pennsylvania eyaleti yöneticisi Reggi Shuford ise Starbucks'ta yaşananların siyah Philadelphialıların her gün karşılaştığı ırkçılığın bir örneği olduğunu, siyah olmanın 'beklerken bile bir suç' olduğunu söyledi.

- BBC

Starbucks arkadaşlarını bekleyen siyah müşterileri gözaltına aldırdı, CEO özür diledi

Starbucks, California'da kahve ürünlerine 'kanser uyarısı' koyacak

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER