Starbucks, genişleme planları kapsamında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de 3000 yeni Starbucks mağazası açacağını duyurdu.
Halihazırda Çin'de 3300 mağazası olan Starbucks, böylelikle mağaza sayısını neredeyse ikiye katlayacak ve 2022 yılından önce 6000 eşiğini geçecek.
ABD merkezli dev kahve zinciri basit bir hesapla yılda 600, her 15 saatte ise 1 Starbucks mağazası açmış olacak. Bu, şirketin daha önce açıkladığı yılda 500 mağaza açma hedefinin de üzerinde bir performans.
Geleneksel bir çay ülkesi olan Çin'de yapılacak bu kahve operasyonuyla Starbucks kimi uzmanlara göre risk alsa da operasyon krını ikiye, cirosunu da üçe katlamayı planlıyor.
Starbucks CEO'su Kevin Johnson, yaptığı açıklamada "Çin'de kahve kültünü geliştirmenin karşılığı on yıllar boyunca gelecek sağlıklı, uzun dönem ve kârlı bir büyüme olacak." dedi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK STARBUCKS MAĞAZASI ÇİN'DE
Şirketin son çeyrekte Asya genelindeki gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarken, ABD, Kanada ve Latin Amerika'da bu oran sadece yüzde 8 olmuştu.
Starbucks, gelecek aydan itibaren, metropol yaşamının gittikçe büyüdüğü ve yolda tüketimin arttığı Çin'de önceden hazırlanmış soğuk çay ve kahve ürünlerini sunacağını da belirtiyor.
2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 27 bine yakın mağazası olan Starbucks, aralık ayında Çin'in Şangay kentinde en büyük mağazasını açmıştı.
Şirket, geçtiğimiz günlerde de espressonun anavatanı olarak gösterilen İtalya'da ilk mağazasını açma kararı almış ve bunun yanı sıra Starbucks paketli kahve ve çayları tüm dünyada pazarlamak için Nestle ile 7.2 milyar dolar karşılığında anlaşma yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.