Starbucks, genişleme planları kapsamında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de 3000 yeni Starbucks mağazası açacağını duyurdu.

Halihazırda Çin'de 3300 mağazası olan Starbucks, böylelikle mağaza sayısını neredeyse ikiye katlayacak ve 2022 yılından önce 6000 eşiğini geçecek.

ABD merkezli dev kahve zinciri basit bir hesapla yılda 600, her 15 saatte ise 1 Starbucks mağazası açmış olacak. Bu, şirketin daha önce açıkladığı yılda 500 mağaza açma hedefinin de üzerinde bir performans.

Geleneksel bir çay ülkesi olan Çin'de yapılacak bu kahve operasyonuyla Starbucks kimi uzmanlara göre risk alsa da operasyon krını ikiye, cirosunu da üçe katlamayı planlıyor.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson, yaptığı açıklamada "Çin'de kahve kültünü geliştirmenin karşılığı on yıllar boyunca gelecek sağlıklı, uzun dönem ve kârlı bir büyüme olacak." dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK STARBUCKS MAĞAZASI ÇİN'DE

Şirketin son çeyrekte Asya genelindeki gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarken, ABD, Kanada ve Latin Amerika'da bu oran sadece yüzde 8 olmuştu.

Starbucks, gelecek aydan itibaren, metropol yaşamının gittikçe büyüdüğü ve yolda tüketimin arttığı Çin'de önceden hazırlanmış soğuk çay ve kahve ürünlerini sunacağını da belirtiyor.

2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 27 bine yakın mağazası olan Starbucks, aralık ayında Çin'in Şangay kentinde en büyük mağazasını açmıştı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde de espressonun anavatanı olarak gösterilen İtalya'da ilk mağazasını açma kararı almış ve bunun yanı sıra Starbucks paketli kahve ve çayları tüm dünyada pazarlamak için Nestle ile 7.2 milyar dolar karşılığında anlaşma yapmıştı.