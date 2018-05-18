Starbucks, 29 Mayıs'ta 8 bin mağazasını kapatarak 175 bin personelini zorunlu "ırkçılık ön yargısı" eğitimine tabi tutmaya hazırlanırken bir ırkçılık kriziyle daha karşı karşıya kaldı.
Los Angeles banliyösünde yaşanan olayda, bir Starbucks baristasının Hispanik bir müşterinin içeceğine yazdığı yazı tepkilere neden oldu.
Hatırlanacağı üzere geçen ay Philadelphia'da bir Starbucks mağazası iki siyahi vatandaşı "izinsiz giriş" iddiasıyla tutuklatmış ve dev kahve zinciri protestolara maruz kalmıştı. Eğitim kararı da bu hadiseden sonra alınmıştı.
Starbucks'ın eğitim kararının ne denli doğru olduğu, bu kez Pedro ismindeki bir müşterinin Kaliforniya'nın La Canada Flintridge bölgesindeki bir Starbucks'tan verdiği mocha siparişinde kupaya isminin yerine "beaner" yazılmasıyla bir kez daha ortaya çıktı.
Beaner kelimesi sokak dilinde genellikle ABD'ye illegal yollardan gelen Meksikalılar için kullanılan bir aşağılama, hakaret tabiri olarak biliniyor.
STARBUCKS AÇIKLAMA YAPTI
Hakaretin kazara olmadığını belirten müşteri, bunun gerekçesi olarak kahvesinin hazır olduğu esnada baristanın kendisini ismiyle anons ettiğini söyledi.
Starbucks mağazası ardından müşteriye 50 dolarlık bir hediye çeki vermek istemesine rağmen Pedro bu öneriyi reddettiğini söylüyor ve yapılan şeyin tam anlamıyla bir aşağılama olduğunu vurguluyor.
Starbucks tarafından yapılan açıklamada "Bu, müşterilerimizin yaşamasını istediğim bir deneyim değil. Kendisinden affetmesini istedik ve durumu düzeltmek için çalışıyoruz. Olayın bir daha gerçekleşmemesi için de hadiseyi araştırıyoruz." dendi.
— Starbucks Help (@starbuckshelp) May 16, 2018
Pedro ismindeki müşteriyi tanıdığını belirten ve isminin Priscilla Hernandez olduğunu söyleyen bir şahit de "beaner" yazılı karton kupanın resmini Twitter'a koyarak Starbucks'a şikayette bulundu ve şirketten yanıt geldi.
Starbucks'ın dünya genelinde 27 bin mağazası ve 238 bin civarında personeli bulunuyor.
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