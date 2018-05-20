Start Kristiansand - Bodo Glimt maçı öncesi rakamlar

Start Kristiansand ve Bodo Glimt, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Start Kristiansand 4 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Bodo Glimt 9 puanda ve 13. sırada. Start Kristiansand son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bodo Glimt, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 483 kodlu maçı oynayanlar; Start Kristiansand galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.20, Bodo Glimt galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Start Kristiansand son haftadaki Asane müsabasında 3-2 yenildi.

Bodo Glimt ise Strommen maçında 1-6 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Start Kristiansand, 6 gol attı ve 13 gol yedi.

Bodo Glimt, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bodo Glimt 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.