Start Kristiansand - Brann maçı rakamları

Norveç Eliteserien maçında Start Kristiansand ile Brann, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Start Kristiansand 4 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Brann 22 puanda ve 1. sırada. Start Kristiansand son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Brann son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 306. İddaa'da Start Kristiansand kazanır 3.40, berabere biter 3.30, Brann kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Start Kristiansand önceki hafta Stabaek mücadelesinde 3-0 yenildi.

Brann ise Sparta Sarpsborg maçında 2-1 kazandı.

Start Kristiansand, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 12 gol yedi.

Brann, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Brann, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.