Start Kristiansand - Haugesund maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Start Kristiansand, 29 Nisan 2018 Pazar günü Haugesund takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Start Kristiansand 4 puanla 16. sırada, Haugesund 10 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Start Kristiansand, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haugesund, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 600 kodlu maçı oynayanlar; Start Kristiansand galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Haugesund galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Start Kristiansand önceki hafta Stabaek mücadelesinde 3-0 yenildi.

Haugesund ise Stromsgodset maçında 1-1 berabere kaldı.

Start Kristiansand, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Start Kristiansand, kendi sahasında 6 gol attı, 11 gol yedi.

Haugesund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Haugesund, 7 gol atarken 5 gol yedi.