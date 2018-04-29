Start Kristiansand - Haugesund maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien maçında Start Kristiansand ile Haugesund, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 4 puanlı Start Kristiansand 16. sırada bulunuyor, Haugesund 10 puana sahip ve 7. sırada. Start Kristiansand son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Haugesund, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 600. İddaa'da Start Kristiansand kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Haugesund kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Start Kristiansand son hafta oynanan Stabaek maçında 3-0 yenildi.

Haugesund, Stromsgodset karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Start Kristiansand, 6 gol attı ve 11 gol yedi.

Haugesund, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Haugesund, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.