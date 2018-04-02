Statlarda görev yapan güvenlikçilere ilişkin “rant zinciri”, HABERTÜRK’ün konuyu 9 Eylül 2017 tarihinde manşetten duyurmasıyla sona erdi. Statlarda şimdi de taşerona bağlı 150 bin güvenlikçinin kadroya alınması nedeniyle, maçlarda görev yapacak güvenlikçi sıkıntısı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre TÜRK-İŞ’e bağlı Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı, statlarda görev yapan güvenlikçilere ödenen paranın önemli kısmının “simsar”lara gittiğine ilişkin haberin ardından çok sayıda tehdit aldıklarını, ancak kulüplerin konuya duyarlı yaklaşmaya başlaması nedeniyle simsarların artık büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti. Kulüplere güvenlikçi sağlayan şirketlerin güvenlikçileri doğrudan temin etmeye başladıklarını kaydeden Çağırıcı, şöyle konuştu:

“Sizin haberiniz yayımlanıncaya kadar, kamuoyu, statlarda görev yapan güvenlikçilerle ilgili ciddi suiistimal olduğunu bilmiyordu. Haberden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arkadaşlarımızla üç defa toplantı yaptı. Statlarda görev yapacak güvenlikçiler konusunda 81 ilde üç aydır eğitim yapılıyor. Simsarlar büyük ölçüde ortadan kalktı.”

KADRO SONRASI STATLARDA GÜVENLİKÇİ AÇIĞI OLACAK

Ömer Çağırıcı, taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemlerinin bugün tamamlanacağına dikkat çekerek, bu haftadan itibaren statlarda güvenlikçi açığı yaşanacağını söyledi. Çağırıcı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararlarına göre, kamuda çalışan işçilerin amirlerinden izin almadan ek bir işte çalışamayacaklarını belirtti. Çağırıcı, şunları söyledi: “Artık kamu işçisi oldukları için bu haftadan itibaren, kadroya geçen güvenlikçiler ek iş yapamayacak. Görev almamaları gerektiğini söylüyoruz.”