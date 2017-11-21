Dünyanın en büyük çevrimiçi orjinal oyun satış platformu Steam, ara ara yaptığı indirimlerle oyuncuları mutlu ediyor. İstediği oyunu satın almak isteyen oyuncuların yakından takip ettiği Steam indirimleri, genelde dünya genelinde özel günlerde uygulanıyor. Oyuncuların da heyecanla beklediği Black Friday indirimi için artık nefesler tutuldu. Peki Steam Black Friday indirimi başladı mı? Steam Black Friday indirimi ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

STEAM BLACK FRİDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Valve yapımcılığında tasarlanan dijital oyun dağıtımı ve satışı yapan Steam platformu, kurulduğu 2003 yılından bu yana milyonlarca oyun satışı gerçekleştirdi. Oyunseverlerin uğrak noktası olan ve indirim günlerinin heyecanla beklendiği Steam platformunda, belirli günlerde dünya genelinde indirimler uygulanmaktadır. Yılda 3-4 kere uygulanan Steam indirimlerini kaçırmak istemeyen oyuncular da bu günlerde toplu oyun alımı yapmak için para biriktirmektedir.

İnternet üzerinde sık sık "Steam Black Friday indirimi" aramasını yapan oyuncular, dünya genelinde binlerce markanın uyguladığı "Kara Cuma" indiriminin Steam'de ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Steam Black Friday indirimleri ne zaman?

Binlerce oyunun barındığı ve satışının gerçekleştiği Steam platformunda Black Friday indirimlerinin 22 - 28 Kasım 2017 arası yapılacağı tahmin ediliyor. Steam Black Friday indirimleriyle birlikte binlerce oyuna indirim uygulanacak ve düşük fiyattan satılacak. Oyunlara uygulanan indirim oranları, oyunun popülerliğine ve fiyatına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bilindiği üzere Steam'de kapsamlı indirimler arasında son olarak Cadılar Bayramı İndirimi uygulanmış ve binlerce oyun büyük oranda indirime girmişti. Steam'de başlayan indirimleri Steam'in sunucuları kaldırmayınca, dünya genelinde Steam sunucularında 3-4 saatlik bir çökme sorunu yaşanmıştı.

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