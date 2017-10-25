Valve'ın yapımcılığında 2003 yılında yayınlanan ve günümüzde dünyanın en büyük orjinal oyun satış platformu olan Steam'de indirim tarihleri oyuncular tarafından büyük merakla bekleniyor. Her indirim döneminde büyük rağbet gören ve oyun satış rekorları kıran Steam için Cadılar Bayramı indirimi ve Black Friday indirimi bekleniyor. Peki Steam indirimleri ne zaman? Steam Cadılar Bayramı indirimi ve Black Friday indirimi olacak mı? İşte detaylar...

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Bünyesinde barındırdığı binlerce oyun ile dünyanın en büyük orjinal oyun satış platformu ünvanını elinde bulunduran Steam, her indirim döneminde binlerce oyunda büyük oranda indirim yapıyor. Yapılan indirimleri yakından takip eden milyonlarca oyuncu ise indirim döneminde istediği oyunları düşük fiyattan satın alabiliyor.

Steam'ın indirimleri genelde dünya genelindeki resmi günlerde veya bazı dönemlerde yapılıyor. Yaz indirimleri, kış indirimleri, Black Friday indirimleri ve Cadılar Bayramı indirimleri gibi birçok özel indirim uygulayan Steam, oyuncuları oldukça memnun ediyor.

İnternete sızan ve henüz resmi olmayan bilgilere göre Steam Black Friday indirimleri 22 Kasım 2017 tarihinde başlayacak ve 28 Kasım 2017 tarihinde sona erecek. Öte yandan Steam Cadılar Bayramı indirimleri ise 26 Ekim 2017 tarihinde başlayacak ve 1 Kasım 2017 tarihinde sona erecek.

Steam indirimlerinin aşağıdaki tarihlerde olması bekleniyor;

26 Ekim - 1 Kasım 2017 arası Halloween indirimleri

22 - 28 Kasım 2017 arası Kara Cuma indirimleri

21 Aralık 2017 - 4 Ocak 2018 arası Kış indirimleri

HANGİ OYUNLARA İNDİRİM GELECEK?

Steam'in bünyesinde bulunan binlerce oyuna kalitesine ve popülerliğine göre indirim oranları uygulanacak. Yapılan indirimler dahilinde yüzde 80'e varan fiyat düşüşleri yapılacak ve indirim süresi boyunca oyuncular, istedikleri oyunlara indirim uygulandıysa düşük fiyattan satın alabilecek.

Steam indirimlerini bekleyen milyonlarca oyuncu, bir yandan da hangi oyunlara indirim geleceğini merak ediyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da günümüzde popüler olan ve olmayan binlerce oyuna indirim geleceğine kesin olarak bakılıyor.

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Steam indirimleri

Steam Cadılar Bayramı indirimi

Steam Black Friday indirimi