Steam kış indirimlerinin başlamasıyla dünya genelinde milyonlarca oyuncu indirimlerden yararlanarak birçok oyunu satın aldı. Popüler oyunların da indirime girdiği Steam kış indirimlerinden yararlanan oyuncular, indirimlerin biteceği tarihi de merakla araştırıyor. Peki Steam kış indirimleri ne zaman bitecek? İşte Steam kış indirimleri bitiş tarihi...

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Valve'ın sahip olduğu Steam platformunda bilindiği üzere binlerce orjinal oyunun satışı gerçekleştiriliyor. Dünya genelinde milyonlarca oyunseverin yakından takip ettiği Steam indirimleri ise yalnızca belirli dönemlerde uygulanıyor ve binlerce oyun belirli oranlarda indirime giriyor.

İndirimler arasında yer alan Steam kış indirimleri, 21 Aralık 2017 tarihinde Türkiye saatiyle akşam 20:00 sularında başlamıştı ve indirimle birlikte binlerce oyunun fiyatı düşmüştü. Merakla beklenen Steam kış indirimlerinin başlamasıyla binlerce oyuncu birçok oyunu satın aldı ve indirimlerin biteceği tarihi araştırmaya başladı.

Steam kış indirimleri, 4 Ocak 2018 tarihinde sona erecek ve oyunlar yeniden normal fiyatlarından satılmaya başlanacak.

STEAM'DE HANGİ OYUNLAR İNDİRİMDE?

Grand Theft Auto V: 179.00 TL'den 71.60 TL'ye düştü.

Valve Complete Pack (19 oyun): 347.00 TL'den 27.91 TL'ye düştü.

Counter Strike: Global Offensive: 24.00 TL'den 16.08 TL'ye düştü.

PES 2018: 199.00 TL'den 99.50 TL'ye düştü.

Football Manager 2018: 119.00 TL'den 89.25 TL'ye düştü.

NBA 2K18 - Legend Edition: 340.00 TL'den 204.00 TL'ye düştü.

Watch Dogs 2: 209.00 TL'den 71.06 TL'ye düştü.

Euro Truck Simulator 2 Christmas Special (19 oyun): 261.90 TL'den 104.70 TL'ye düştü.

Assassin's Creed Origins - Gold Edition: 299.00 TL'den 209.30 TL'ye düştü.

Call of Duty - WWII: 209.00 TL'den 173.47 TL'ye düştü.

Fallout 4: 133.00 TL'den 66.50 TL'ye düştü.

The Witcher 3 - Wild Hunt: 74.99 TL'den 29.99 TL'ye düştü.

Rocket League: 31.00 TL'den 18.60 TL'ye düştü.

TEKKEN 7: 149.00 TL'den 74.50 TL'ye düştü.

Left 4 Dead 2: 31.00 TL'den 3.10 TL'ye düştü.

Sniper Elite 4: 89.00 TL'den 30.26 TL'ye düştü.

Middle-earth Shadow of War: 179.00 TL'den 125.30 TL'ye düştü.

Rust: 31.00 TL'den 15.50 TL'ye düştü.

The Long Dark: 55.00 TL'den 13.75 TL'ye düştü.

Dying Light: 59.99 TL'den 26.99 TL'ye düştü.

The Forest: 24.00 TL'den 16.08 TL'ye düştü.

Arma 3: 99.99 TL'den 33.99 TL'ye düştü.

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Steam kış indirimleri ne zaman bitecek

Steam kış indirimleri bitiş tarihi