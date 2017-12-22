Steam kış indirimleri için başta ülkemizde olmak üzere dünya genelinde milyonlarca oyuncunun bekleyişi sona erdi. Türkiye'de bu akşam başlayan Steam kış indirimleriyle birlikte popüler oyunlar da olmak üzere binlerce oyunda yüksek oranda indirim yapıldı. İşte Steam kış indirimleri hakkında detaylar ve indirimdeki oyunlar...

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Yeni yıla kısa bir süre kala dünyanın farklı yerlerinde yaşayan oyunseverler, Steam indirimleri için bir süredir heyecanla bekliyordu. Bilindiği üzere Steam, belli ve sabit dönemlerde indirimler düzenleyerek binlerce oyunu indirime sokuyor ve bu indirim günlerinde satış patlaması yaşanıyor.

Orjinal oyun satın almak için en büyük platform olan Steam, yakın zamanda Kara Cuma indirimleri ile birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler uygulamıştı.

Steam kış indirimleri ile ilgili açıklama yapan Valve, 21 Aralık'ta kış indirimlerinin başlayacağını ve 4 Ocak'ta sona ereceğini oyunculara duyurmuştu. Bu akşam da Steam'e giren oyuncular, kış indirimlerinin başladığına ilişkin bir bildirim aldı.

Başlayan kış indirimleriyle birlikte başta popüler ve yeni çıkan oyunlar da olmak üzere birçok oyunda yüksek indirim oranları uygulandı. İndirimlerin başladığını duyan oyunseverler ise "Steam indirimli oyunlar" ve "hangi oyunlar indirimde?" araştırmasını internet üzerinden yapmaya başladı.

HANGİ OYUNLAR İNDİRİMDE?

Başlayan Steam kış indirimleriyle birlikte büyük yapımlı, popüler ve yeni çıkan oyunlar da dahil olmak üzere binlerce oyun indirime girdi. İşte Steam kış indirimleri kapsamında indirime giren popüler oyunlar ve fiyatar;

Grand Theft Auto V: 179.00 TL'den 71.60 TL'ye düştü.

Valve Complete Pack (19 oyun): 347.00 TL'den 27.91 TL'ye düştü.

Counter Strike: Global Offensive: 24.00 TL'den 16.08 TL'ye düştü.

PES 2018: 199.00 TL'den 99.50 TL'ye düştü.

Football Manager 2018: 119.00 TL'den 89.25 TL'ye düştü.

NBA 2K18 - Legend Edition: 340.00 TL'den 204.00 TL'ye düştü.

Watch Dogs 2: 209.00 TL'den 71.06 TL'ye düştü.

Euro Truck Simulator 2 Christmas Special (19 oyun): 261.90 TL'den 104.70 TL'ye düştü.

Assassin's Creed Origins - Gold Edition: 299.00 TL'den 209.30 TL'ye düştü.

Call of Duty - WWII: 209.00 TL'den 173.47 TL'ye düştü.

Fallout 4: 133.00 TL'den 66.50 TL'ye düştü.

The Witcher 3 - Wild Hunt: 74.99 TL'den 29.99 TL'ye düştü.

Rocket League: 31.00 TL'den 18.60 TL'ye düştü.

TEKKEN 7: 149.00 TL'den 74.50 TL'ye düştü.

Left 4 Dead 2: 31.00 TL'den 3.10 TL'ye düştü.

Sniper Elite 4: 89.00 TL'den 30.26 TL'ye düştü.

Middle-earth Shadow of War: 179.00 TL'den 125.30 TL'ye düştü.

Rust: 31.00 TL'den 15.50 TL'ye düştü.

The Long Dark: 55.00 TL'den 13.75 TL'ye düştü.

Dying Light: 59.99 TL'den 26.99 TL'ye düştü.

The Forest: 24.00 TL'den 16.08 TL'ye düştü.

Arma 3: 99.99 TL'den 33.99 TL'ye düştü.

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