Valve’in yeni uygulaması Steam Link, bilgisayar oyunlarının aynı ağa bağlı mobil cihazlar ve Apple TV’ler üzerinden oynanmasını sağlayacak.

21 Mayıs’ta yayınacağı duyurulan Steam Link, Android’li telefonlar ve tabletler için Google Play’de; iPhone, iPad ve Apple TV’ler için ise App Store’da yayınlanacak.

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Valve, bilgisayar oyunlarının mobil cihazlarda sorunsuz oynanabilmesi için bilgisayarların internete kabloyla bağlanmasını ya da en az 5 GHz kablosuz bağlantıya sahip olmasını tavsiye ediyor.

Valve Steam Link’in oyunlar için mobil cihazlarda dokunmatik ekran tuşları sağlayıp sağlamayacağı ise açıklanmadı. Ancak oyunların onaylı iPhone ve iPad oyun kumandalarıyla uyumlu olacağı biliniyor.