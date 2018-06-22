PUBG - %33 indirim
Battle Royale moduyla büyük ilgi gören ve dünyanın en çok oynanan oyunları arasında kendine en üst sıralarda yer bulan PUBG, Steam Yaz İndirimi'nin de dikkat çeken isimlerinden biri. Çoklu oyuncu oynanışına odaklanan PUBG'nin fiyatı 69 TL'den 46,23 TL'ye indi.
Assassin's Creed Origins - %50 indirim
Serinin kötü gidişatına dur diyen Assassin's Creed Origins, oyuncuları Eski Mısır'da tarihi yerler ve karakterlerin de dahil olduğu gizemli bir maceraya götürüyor. Assassin's Creed Origins'in fiyatı 209 TL'den 104,50 TL'ye indi.
Dark Souls III - %75 indirim
RPG türünde adeta kendine özgü bir tarz yaratan oyun, gizemli atmosferi, etkileyici oynanışı ve sürükleyici hikayesiyle büyük övgü alıyor. Dark Souls III'ün fiyatı 179 TL'den 44,75 TL'ye indi.
Fallout 4 - %50 indirim
Serinin en başarılı oyunlarından biri olan Fallout 4, tekrar tekrar oynanacak kadar başarılı oynanış ve hikayesiyle satışa sunulduğundan bu yana büyük ilgi görüyor. Fallout 4'ün fiyatı 133 TL'den 66,50 TL'ye indi.
Euro Truck Simulator - %75 indirim
Adeta kendine has bir oyuncu kitlesi oluşturan Euro Truck Simulator'da oyuncular, şehirler arası yollarda tırlarla yolculuk edip verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Euro Truck Simulator'ın fiyatı 39 TL'den 9,75 TL'ye indi.
Far Cry 5 - %25 indirim
Far Cry 2'den bu yana yerleşen tarzını devam ettiren Far Cry 5'de, bu defa Amerikan tarihinde bir tarikatın karşısına çıkıyoruz. Son derece büyük haritası, serinin gelişen oynanış dinamikleriyle eğlenceli saatler vadeden yapımın fiyatı, 209 TL'den 156,75 TL'ye indi.
ARK: Survival Evolved - %67 indirim
Hayatta kalma türündeki oyunda, dinozorlarla dolu bir haritada yaşama savaşı veriyoruz. ARK: Survival Evolved'in fiyatı 89 TL'den 29,37 TL'ye indi.
Football Manager 2018 - %66 indirim
Futbol sever oyuncuların büyük ilgiyle oynadıkları Football Manager 2018, gelmiş geçmiş en başarılı futbol menajerlik oyunu olarak dikkat çekiyor. Football Manager 2018'in fiyatı 119 TL'den 40,46 TL'ye indi.
Friday the 13th - %50 indirim
Dünyaca ünlü korku filmi serisini oyun dünyasına taşıyan Friday the 13th'de, oyuncular Jason'a karşı hayatta kalmaya çalışıyor. Üstelik bu eğlence, çoklu oyuncu ile oynanabiliyor. Friday the 13th fiyatı 59 TL'den 29,50 TL'ye indi.
GTA V - %67 indirim
Özellikle online içerikleriyle büyük ilgi gören ve 2013'te çıkmasına karşın yapımcıların halen güncellemelerle online içeriğe destek oldukları GTA V, Steam Yaz İndirimi'nden nasibini aldı. GTA V'in fiyatı 179 TL'den 59,7 TL'ye indi.
Kingdom Come: Deliverance - %30 indirim
Avrupa'nın Orta Çağ dönemlerinde geçen oyun, son derece gerçekçi kurgusuyla dikkat çekiyor. Özellikle dövüş dinamikleri başta olmak üzere, gerçekçiliğe odaklanan yapımda, Orta Çağ'da hayatta kalmaya ve kendi hikayemizi yazmaya çalışıyoruz. Kingdom Come: Deliverance'in fiyatı 89 TL'den 62,30 TL'ye indi.
The Forest - %33 indirim
2013'ten bu yana geliştirilen ve hem tek kişilik hem de co-op oynanışı sayesinde kısa sürede büyük ilgi gören The Forest'ta, yolculuk yaptığımız uçak bir adaya düşüyor ve çocuğumuz adanın gizemli sakinleri tarafından kaçırılıyor. Yamyamlarla dolu adada bir yandan hayatta kalmaya çalışırken diğer yandan da çocuğumuzu aradığımız The Forest'ın fiyatı 32 TL'den 21,44 TL'ye indi.
Total War Attila - %75 indirim
Total War serisinin ilk Türkçe oyunu Attila, oyuncuları tarihin bir başka dönemine, Hun İmparatorluğu dönemine götürüyor. Total War Rome II'ye çok benzer oynanış dinamiklerine sahip olan Total War Attila'nın fiyatı 80 TL'den 20 TL'ye indi.
The Long Dark - %75 indirim
Hayatta kalma oyunu sevenler için başarılı bir alternatif olan The Long Dark'da, bir uçak kazasının ardından adeta bir doğal felaketin ortasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. The Long Dark'ın fiyatı 50 TL'den 12,50 TL'ye indi.
The Witcher 3 GotY Edition - %60 indirim
RPG türünün gelmiş geçmiş en iyi örneklerinden olan The Witcher 3'ün başarısı, şimdilerde hazırlıkları süren dizi projesinin ortaya çıkmasına önayak oldu. Gerald adlı bir savaşçıyı kontrol ettiğimiz yapımda, hayaletler, cadılar, vampirler, kurt adamlar ve daha pek çok yaratığın bir arada bulunduğu gizemlerle dolu bir dünyada, kızımız Siri'yi bulmaya ve peşindeki kötü güçleri engellemeye çalışıyoruz. Bu son derece başarılı yapımın fiyatı Steam Yaz İndirimi'nde 74,99 TL'den 29,99 TL'ye indi.
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