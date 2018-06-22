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The Witcher 3 GotY Edition - %60 indirim

RPG türünün gelmiş geçmiş en iyi örneklerinden olan The Witcher 3'ün başarısı, şimdilerde hazırlıkları süren dizi projesinin ortaya çıkmasına önayak oldu. Gerald adlı bir savaşçıyı kontrol ettiğimiz yapımda, hayaletler, cadılar, vampirler, kurt adamlar ve daha pek çok yaratığın bir arada bulunduğu gizemlerle dolu bir dünyada, kızımız Siri'yi bulmaya ve peşindeki kötü güçleri engellemeye çalışıyoruz. Bu son derece başarılı yapımın fiyatı Steam Yaz İndirimi'nde 74,99 TL'den 29,99 TL'ye indi.