Steam'in meşhur yaz indirimleri için geri sayım başladı. Steam platformunun arkasındaki isim Valve firması açıklamasa da, Steam veri tabanındaki değişiklikleri takip eden analizciler, yaz indirimlerinin tarihini tespit etti.

İddialara göre bu sene Steam Summer Sale (Steam Yaz İndirimi), 21 Haziran'da başlayacak. Geçmiş yıllarda aşağı yukarı 2 hafta süren bu sürecin 4 Temmuz'da sona ereceği tahmin ediliyor.

İndirimlerin önceki yıllarda olduğu gibi %80'leri bulması beklenen yaz indirimleri sürecinde, en güncel oyunlarda bile büyük oranda indirime gidilecek.