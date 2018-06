Her sene bir oyuncunun beklediği üç önemli tarih vardır, Steam sezonluk indirimleri. Her ne kadar yağmurlu günler geçirsek de yaza girdik ve 22 Haziran tarihi itibarıyla Steam yaz sezonu indirimli satışları başladı. 5 Temmuz’da bitecek olan indirim günleri, bir süredir görmediğimiz bir sürprizle karşımızda. Son 2 senedir biraz yavanlaşan bir tat veren Steam, bu sene bunun farkına varmış olacak ki, oyunculara bedava ödüller kazanabilecekleri bir Steam yaz satışlarına özel bir oyunla sezonu açtılar. Her sene farklı bir temayla karşımıza çıkan Steam bu sene galaksiler arası (intergalaktik) satışlarıyla bu özel oyunu da bütünleştirmişler. Oyunun amacı, uzayda çeşitli gezegenlerde, diğer Steam kullanıcılarıyla birlikte seçtiğiniz bölgeleri saldırgan uzaylılardan kurtarmak. Seçtiğiniz gezegene göre farklı paketlerde oyunlardan birini kazanma şansınız var. Ayrıca ne kadar çok bölge kurtarır ve etkili olursanız, oyun kazanma şansınız da artıyor. Yeniden renklenen Steam yaz indirimleri, senenin en çok oyun satılan dönemi ama şimdiden uyarayım, oynamayacağınız oyuna sırf ucuz diye para yatırmayın. Göz gezdirin, bağımsız oyunlara şans tanıyın ve aç gözlü davranmayın. Eğer “Ben öyle vakit ayıramam” diyorsanız, sizin için hazırladığım yaz satışlarının en önemli indirimlerine de göz gezdirebilirsiniz. HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

En dikkat çeken 15 indirim

Playerunknown’s

Battlegrounds (%33, 46.23 TL)

Assassin’s Creed Origins (%50, 104.50 TL)

Football Manager 2018 (%66, 40.46 TL)

Dishonored 2 (%50, 57.49 TL)

Witcher III: Wild Hunt GOTY (%60, 29.99 TL)

Dark Souls Deluxe Edition (%70, 65.40 TL)

DOOM (%50, 66.50 TL)

Fallout Serisi (%50’den başlayan indirimler)

Bioshock Serisi (%75, 24.75 TL)

Prey (%50, 57.49 TL)

Grand Theft Auto V (%67, 59.07 TL)

Mafia III (%65, 41.65 TL)

Total War: Warhammer (%75, 44.75 TL)

Darkest Dungeon (%70, 11.70 TL)

Transistor (%75, 7.75 TL)