Oyuncular için gamepad'ler, pek çok çevrimiçi yapımda ve dövüş oyunlarında büyük avantajlar sağlıyor. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One'ın kontrol cihazları yerine başka alternatifler peşindeyseniz, size güzel bir haberimiz var. Valve’nin dijital oyun platformu Steam, halihazırda birçok gamepad’i destekliyor. Yeni beta sürümünde ise bu cihazların arasına Nintendo Switch Pro’yu da ekledi.



Oyunlarda Nintendo Switch Pro’yu kullanmak için Steam’ın yeni beta versiyonunu yükledikten sonra ayarlar sayfasından ilgili gamepad'i aktif etmeniz gerekiyor. Böylece Steam, cihazı tanıyacak ve kalibre ayarlarını otomatik olarak yapacak. Daha sonra ise tuşların fonksyonlarını dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.