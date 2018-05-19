Steaua Bucuresti - Astra Ploiesti maçı rakamları

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında Steaua Bucuresti ile Astra Ploiesti, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:45. 46 puanlı Steaua Bucuresti 2. sırada bulunuyor, Astra Ploiesti 33 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Steaua Bucuresti, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Astra Ploiesti, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 428. İddaa'da Steaua Bucuresti kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Astra Ploiesti kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Steaua Bucuresti son hafta oynanan ACSMU Poli Iaşi maçında 1-0 yenildi.

Astra Ploiesti ise Concordia Chiajna maçında 1-2 kazandı.

Steaua Bucuresti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Steaua Bucuresti, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Astra Ploiesti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Astra Ploiesti, 5 gol atarken 3 gol yedi.