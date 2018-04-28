Steaua Bucuresti - CFR Cluj rakamlar

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında Steaua Bucuresti ile CFR Cluj, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:45. Maç öncesi Steaua Bucuresti 42 puanla 1. sırada, CFR Cluj 40 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Steaua Bucuresti, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. CFR Cluj, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 625. İddaa'da Steaua Bucuresti kazanır 2.10, berabere biter 2.70, CFR Cluj kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Steaua Bucuresti son hafta oynanan Sepsi maçında 2-0 kazandı.

CFR Cluj ise Juventus Bucureşti karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Steaua Bucuresti, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

CFR Cluj ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CFR Cluj, 3 gol atarken 2 gol yedi.