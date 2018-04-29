Steaua Bucuresti - CFR Cluj rakamlar

Steaua Bucuresti ve CFR Cluj, 29 Nisan 2018 Pazar günü Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:45. Steaua Bucuresti 42 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken CFR Cluj 40 puanda ve 2. sırada. Steaua Bucuresti son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. CFR Cluj son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 625 kodlu maçı oynayanlar; Steaua Bucuresti galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, CFR Cluj galibiyet oranı 2.80.

Steaua Bucuresti son hafta oynanan Sepsi maçında 2-0 kazandı.

CFR Cluj, Juventus Bucureşti karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Steaua Bucuresti, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

CFR Cluj, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. CFR Cluj, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.