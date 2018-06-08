Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu için Almanya’da eleştirilere maruz kalan Türk kökenli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a yardımcı olunmasını istedi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Steinmeier, “Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur” ifadesini kullandı. İngiltere’de top koşturan Özil ve Gündoğan, başkent Londra’daki bir etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşup kendisiyle fotoğraflanmıştı.

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