Stenhousemuir - Peterhead maçı istatistikleri

İskoçya 2.Lig Play Off Final heyecanı devam ediyor. Stenhousemuir, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Peterhead takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Stenhousemuir son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Peterhead son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 508 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stenhousemuir kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.10, Peterhead sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Stenhousemuir son haftadaki Stirling Albion müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Peterhead ise Edinburgh C karşılaşmasında 2-1 kazandı.