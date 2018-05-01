Stenhousemuir - Queen`s Park karşılaşma önü

Stenhousemuir ve Queen`s Park, 01 Mayıs 2018 Salı günü İskoçya 2.Lig Play Off 3/4 Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Stenhousemuir son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Queen`s Park, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 422 kodlu maçı oynayanlar; Stenhousemuir galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Queen`s Park galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Stenhousemuir önceki hafta Brechin City mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Queen`s Park ise Airdrie Utd. karşılaşmasında 3-2 yenildi.