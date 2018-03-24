Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Cleveland Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Phoenix Suns'ı 120-95 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncucu LeBron James'in üstün performansının yardımıyla ağırladığı Phoenix Suns'ı 120-95 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.

Bu sezon 43'üncü kez kazanan Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kevin Love 20 sayı, Larry Nance Jr. ise 15 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

Bu sezon 54'üncü, üst üste ise 10'uncu kez kaybederek ligin dibinde yer alan Suns'ta Troy Daniels 20 sayı, Marquese Chriss 19 sayı ve 10 ribaunt, Josh Jackson 17 sayı üretti.

WARRIORS'TA CURRY SAKATLANDI

Şampiyonluğun iddialı adaylarından Golden State Warriors, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 106-94 yenerek sezonun 54'üncü galibiyetine uzandı.

Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry üçüncü çeyrekte yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasına rağmen 29 sayı ve 7 ribauntluk performansıyla maçın en skorer ismi oldu. Nick Young 24 sayı, Quinn Cook ise 13 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle galibiyete katkı sağladı.

Doğu Konferansı'nda 52'nci yenilgisini alan Hawks'ta Taurean Prince 20, Dennis Schroder 16 sayı kaydetti.

SPURS UZATMADA KAZANDI

Play-off'a kalma mücadelesi veren takımların çekişmeli mücadelesinde, San Antanio Spurs, normal süresi 114-114 eşitlikle sona eren maçın uzatma bölümündeki etkili performansıyla konuk ettiği Utah Jazz'ı 124-120 mağlup etti.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Spurs'te 45 sayı, 9 ribaunt ve 3 blokla oynayan LaMarcus Aldridge, galibiyette baş rolü üstlendi. Patty Mills 25, Manu Ginobili 18, Rudy Gay 15 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 32'nci mağlubiyetini alan Jazz'da ise Donovan Mitchell 35 sayı, Derrick Favors 22 sayı ve 8 ribaunt, Ricky Rubio 20 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 109-104

Washington Wizards-Denver Nuggets: 100-108

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 120-95

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 104-108

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 116-112

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 105-118

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 105-99

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 124-120 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 100-105

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 106-94