Karaburun ilçesinde görev yapan fizik tedavi uzmanı Alpaslan Bilen tarafından dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Hawking için Atatürk Meydanı'nda dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

Lokma dökümü sırasında vatandaşlara Hawking'in bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Stephen Hawking'in ölümünü ise aile sözcüsü duyurmuştu. Stephen Hawking yakalandığı motor nöron hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) ile mücadele veriyordu.

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