King, Twitter hesabında, kasım ayındaki seçimde Maine eyaletinde yaşayan vatandaşların, Ulusal Tüfek Derneğinden (NRA) destek alan Cumhuriyetçi temsilci Poliquin'e oy vermemeleri çağrısında bulundu.

Florida'daki okul saldırısından sonra ABD'deki silah politikalarına ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunan dünyaca ünlü yazar, Poliquin için "NRA'nın bir tanesi" ifadesini kullandı.

Poliquin'in danışmanı Brent Littlefield ise NRA'nın Maine'de binlerce üyesinin bulunduğunu belirterek "Kongre üyesi Poliquin de Mainelilerin desteğinden memnun. Maine, uzun yıllara dayanan, sorumlu ve barışçıl ateşli silahlar sahipliği geleneğine sahip." dedi.

New York Times, Poliquin'in Temsilciler Meclisinin NRA fonundan faydalanan başlıca üyesi olduğunu yazmıştı. Gazetenin haberinde, derneğin, Poliquin'in siyasi kariyerine yardım etmek için 200 bin dolardan fazla harcama yaptığı savunulmuştu.

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