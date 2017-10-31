Steve Jobs’ın otomobili açık artırmaya çıkıyor

Steve Jobs’ın Apple’a geri döndükten sonra satın aldığı BMW Z8 marka otomobilin, açık artırmada 300.000-400.000 dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Steve Jobs, gri renkli üstü açılabilir otomobili 2000 yılında satın almış, bundan üç yıl sonra ise satmıştı. Z8’in içerisinde, Jobs’ın nefret ettiğini söylediği fakat otomobilin içerisinde gelen orijinal Motorola kapaklı araç telefonu da bulunuyor.

Her ne kadar bir otomobil tutkunu olmasa da, Steve Jobs’ın otomobil konusunda Alman markalarına hayranlık duyduğu biliniyordu. BMW Z8’in yanı sıra, Mercedes-Benz SLs ve BMW motosikletlere sahipti.

Otomobili açık artırmayla satışa sunacak olan RM Sotheby müzayede evine göre, Steve Jobs’ı BMW Z8’i satın almaya ikna eden kişi, bir diğer teknoloji milyarderi Oracle’ın kurucusu CEO’su Larry Ellison’dan başkası değildi.

24.500 km yol kay etmiş otomobil ilk satışa çıktığında 129.000 dolar fiyatla satılırken, bugün bir Z8’i satın almak için en az 200.000 dolar ödenmesi gerekiyor.

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