Kripto para sistemleri sağladıkları gizlilik sayesinde para transferlerinin anonim olarak gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Ancak aynı özellik, kripto para hırsızlarının çaldıklarıyla kolaylıkla kayıplara karışmasını da mümkün kılıyor.

Apple’ın eş kurucusu Steve Wozniak, kripto para hırsızlarının en son kurbanı oldu. Wozniak, 74 bin dolar değerindeki birkaç Bitcoin’ininin dolandırıcılar tarafından çalındığını açıkladı.

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Global Business Summit’te sahneye çıkan Wozniak, elindeki Bitcoin’leri kredi kartıyla satın almak isteyen birisine sattı ancak kripto para transferi tamamlandıktan sonra karşı taraf kredi kartı ödemesini iptal etti. Teknoloji gurusu hem Bitcoin’lerinden hem de 74 bin dolardan olmuş oldu.

Wozniak, dolandırıcıların çalıntı bir kredi kartı kullandıklarını ve bu nedenle Bitcoin’lerini kimin çaldığının bulunamayacağını ekledi.

Apple’ın kurucusu kripto paraları bir yatırım aracı olarak gören nadir teknoloji dehalarından birisi. Kripto para yalnızca 700 dolar seviyesinde seyrederken yatırım yapan Wozniak, geçtiğimiz yıl elindeki Bitcoin’lerin büyük bir bölümünü satarak servetini katladı.

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