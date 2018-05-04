Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard, teknik direktörlük kariyerine İskoç devi Rangers ile başladı. 2016'da Los Angeles Galaxy'de aktif futbolculuk hayatına son veren Gerrard, Liverpool'dan altyapı sorumlusu olarak görev yapıyordu.

5-0 kaybedilen Celtic maçı sonrası Teknik Direktör Graeme Murty ile yollarını ayıran İskoçya ekibi Rangers, Gerrard'a teknik direktörlük için teklifte bulundu. Bir süredir yapılan görüşmelerin ardından resmi açıklama geldi. Rangers, Steven Gerrard ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 4, 2018