Stevenage - Exeter City maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Stevenage, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Exeter City takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Stevenage 52 puanla 15. sırada, Exeter City 77 puanla 4. sırada bulunuyor. Stevenage, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Exeter City, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 328 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stevenage kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Exeter City sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Stevenage önceki hafta Doncaster Rovers mücadelesinde 1-0 yenildi.

Exeter City, Leyton Orient karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Stevenage, 39 gol attı ve 26 gol yedi.

Exeter City, dış sahada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Exeter City 29 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.