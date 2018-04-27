Stevenage - Exeter City maçı ne zaman?

Stevenage ve Exeter City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Stevenage 52 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Exeter City 77 puanda ve 4. sırada. Stevenage son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Exeter City, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 328 kodlu maçı oynayanlar; Stevenage galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Exeter City galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Stevenage son haftadaki Doncaster Rovers müsabasında 1-0 yenildi.

Exeter City, Leyton Orient karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Stevenage, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Stevenage, kendi sahasında 39 gol attı, 26 gol yedi.

Exeter City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Exeter City, deplasmanda 29 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.