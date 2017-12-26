Fox TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Uğurkan Erez, Hakan Akkaya ve Demet Şener'in yaptığı yarışma programı Stil Avcıları, Cuma günü 40. bölümüyle ekrana geldi. Yayınlanan son bölümün ardından Stil Avcıları'nın biteceğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan programın sunucusu Demet Şener, iddialar hakkında ifadelerde bulundu. Peki Stil Avcıları bitti mi? Stil Avcıları neden yok?

STİL AVCILARI BİTTİ Mİ? DEMET ŞENER'DEN AÇIKLAMA

Sunuculuğunu Hakan Akkay, Demet Şener ve Uğurkan Erez'in üstlendiği moda-giyim yarışma programı Stil Avcıları, geçtiğimiz Cuma günü 40. bölümüyle ekrana geldi ve program sonrasında Stil Avcıları'nın biteceği iddia edildi.

Stil Avcıları programının sunucusu Demet Şener, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iddialara yanıt verdi ve programın bittiğini onayladı. Demet Şener, yaptığı açıklamada "Harika bir ekiple 2 ay boyunca canla başla çalıştık. Size hep daha iyisini sunmak için başarılı da olduk. Reytinglerimiz de gayet iyiydi ama bizim elimizde olmayan sebeplerden programımız kaldırıldı. Bize göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkürler. En kısa zamanda tekrar ekranlarda olmak dileğiyle, sevgiyle kalın. Tüm ekibime de burdan teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki sizleri tanıdım... İyi ki sizinle çalıştım. Eminim daha nize güzel işler yapacağız hep beraber." ifadelerini kullandı.

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