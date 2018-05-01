Stirling Albion - Peterhead maç önü

İskoçya 2.Lig Play Off 3/4 Yarı Final maçında Stirling Albion ile Peterhead, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Stirling Albion, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Peterhead, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 497 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stirling Albion kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Peterhead sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Stirling Albion son haftadaki Stenhousemuir müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Peterhead ise Edinburgh C karşılaşmasında 2-1 kazandı.