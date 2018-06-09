Stjarnan - Fjolnir maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Stjarnan, 10 Haziran 2018 Pazar günü Fjolnir takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Stjarnan 10 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Fjolnir 9 puanda ve 8. sırada. Stjarnan son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fjolnir son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 309 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stjarnan kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Fjolnir sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Stjarnan önceki hafta KR Reykjavik mücadelesinde 0-1 kazandı.

Fjolnir ise Grindavik karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Stjarnan, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 9 gol yedi.

Fjolnir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fjolnir, 5 gol atarken 3 gol yedi.