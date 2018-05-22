Stjarnan - Fylkir maçı öncesi rakamlar

Stjarnan ve Fylkir, 22 Mayıs 2018 Salı günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. Stjarnan 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Fylkir 7 puanda ve 4. sırada. Stjarnan son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fylkir, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 429 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stjarnan kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Fylkir sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Stjarnan son hafta oynanan Fylkir maçında 0-0 berabere kaldı.

Fylkir, Stjarnan karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Stjarnan, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 8 gol yedi.

Fylkir, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fylkir 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.