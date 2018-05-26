Stjarnan - Grindavik maçı heyecanı

İzlanda Urvalsdeild maçında Stjarnan ile Grindavik, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:15. Maç öncesi Stjarnan 6 puanla 5. sırada, Grindavik 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Stjarnan son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Grindavik, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 337. İddaa'da Stjarnan kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Grindavik kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Stjarnan önceki hafta Grindavik mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Grindavik, Stjarnan karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Stjarnan, 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Grindavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Grindavik, 3 gol atarken 0 gol yedi.