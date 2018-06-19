Stjarnan - İB Vestmannaeyjar sahaya çıkıyor

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Stjarnan, 19 Haziran 2018 Salı günü İB Vestmannaeyjar takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 16 puanlı Stjarnan 4. sırada bulunuyor, İB Vestmannaeyjar 8 puana sahip ve 11. sırada. Stjarnan son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. İB Vestmannaeyjar, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stjarnan kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, İB Vestmannaeyjar sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler.

Stjarnan önceki hafta İB Vestmannaeyjar mücadelesinde 4-1 kazandı.

İB Vestmannaeyjar ise Stjarnan maçında 4-1 yenildi.

Stjarnan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Stjarnan, kendi sahasında 17 gol attı, 10 gol yedi.

İB Vestmannaeyjar, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İB Vestmannaeyjar 6 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.