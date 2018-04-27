Stjarnan - Keflavik karşılaşma önü

Stjarnan ve Keflavik, 27 Nisan 2018 Cuma günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:00. Stjarnan, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Keflavik, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 217 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stjarnan kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Keflavik sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler.

Stjarnan önceki hafta Keflavik mücadelesinde 7-0 kazandı.

Keflavik ise Stjarnan karşılaşmasında 7-0 yenildi.