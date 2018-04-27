Stjarnan - Keflavik karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Stjarnan, 27 Nisan 2018 Cuma günü Keflavik takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:00. Stjarnan son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Keflavik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 217 kodlu maçı oynayanlar; Stjarnan galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Keflavik galibiyet oranı 5.00.

Stjarnan son hafta oynanan Keflavik maçında 7-0 kazandı.

Keflavik, Stjarnan karşılaşmaında 7-0 yenildi.