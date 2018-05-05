Stjarnan - KR Reykjavik maçı öncesi rakamlar

Stjarnan ve KR Reykjavik, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. Ev sahibi Stjarnan, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KR Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 606 kodlu maçı oynayanlar; Stjarnan galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, KR Reykjavik galibiyet oranı 0.00.

Stjarnan son haftadaki KR Reykjavik müsabasında 0-1 kazandı.

KR Reykjavik ise Stjarnan maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Stjarnan, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

KR Reykjavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. KR Reykjavik, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.