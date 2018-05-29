Stjarnan - Throttur Reykjavik maçı rakamları

İzlanda Kupa 1/8 Finaller maçında Stjarnan ile Throttur Reykjavik, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. Ev sahibi Stjarnan, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Throttur Reykjavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 248. İddaa'da Stjarnan kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Throttur Reykjavik kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Stjarnan son haftadaki Grindavik müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Throttur Reykjavik ise Leiknir Faskrudsfjordur karşılaşmasında 6-0 kazandı.