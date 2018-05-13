Stjarnan - Vikingur Reykjavik maçı öncesi rakamlar

Stjarnan ve Vikingur Reykjavik, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. Stjarnan 4 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Vikingur Reykjavik 4 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Stjarnan, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vikingur Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 626. İddaa'da Stjarnan kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Vikingur Reykjavik kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Stjarnan son haftadaki KR Reykjavik müsabasında 0-1 kazandı.

Vikingur Reykjavik, Valur karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Stjarnan, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.