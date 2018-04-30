Bakırköy Ataköy'de 23 Şubat tarihinde sabah sporu yaparken öldürülen eczacı Kemal Serdar Stoçi'nin katil zanlısı Beyazıt Ü'nün, çift kat kıyafet giydiği ve yakalanmamak için üzerine değiştirdiği görüntüler ortaya çıktı. Çete lideri H.Y.'nin Hollanda'da uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle 30 yıl önce öldürülen babasının katili olduğunu düşündüğü için Stoçi'yi öldürttüğü belirlenirken, tetikçi Beyazıt Ü. ise ifadesinde, "Stoçi'yi uyuşturucu sattığını öğrendim. Bu nedenle onu öldürdüm" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu bölgesinde birbirlerine yönelik 30 silahlı eylem gerçekleştiren H.Y. ve B.Y. liderliğindeki birbirlerine düşman olan iki çetenin 38 üyesini gözaltına aldı. Gözaltına alınan çete lideri H.Y.'nin, Hollanda'da uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle 30 yıl önce öldürülen babasının katili olduğunu düşündüğü için Kemal Serdar Stoçi'yi öldürttüğü belirlendi. Çete lideri H.Y.'den aldığı talimatla Stoçi'yi öldürdüğü belirlenen tetikçi Beyazıt Ü.'nün cinayete çift kat kıyafet giyerek gittiği tespit edildi. Tetikçinin, cinayet sonrasında üzerindeki fazladan giydiği kıyafeti çıkartarak kaçma anları güvenlik kameralarığ tarafından kaydedildi.

"UYUŞTURUCU SATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Stoçi'nin tetikçisi Beyazıt Ü. ise ifadesinde, "Stoçi'yi uyuşturucu sattığını öğrendim. Bu nedenle onu öldürdüm" dedi.



Çete liderleri H.Y. Ve B.Y.'nin adamlarının Beyoğlu'ndaki bir kahvehaneyi silahla tarama görüntüleri de ortaya çıktı. Ellerindeki uzun namlulu silahlarla kahvehaneye ateş açan 2 kişinin kaçma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Polisteki işlemlerinin ardından aralarında Stoçi'nin tetikçisi Beyazıt Ü.'nün de bulunduğu her iki çetenin 38 adamı adliyeye sevk edildi.

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