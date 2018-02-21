Stockholm'de şüpheli paket alarmı!

Aftonbladet Gazetesi'ndeki habere göre Stockholm merkezi Sergelarkaden bölgesinde ihbar üzerine bulunan obje için bomba ekipleri çağırıldı. Olay yeri kordon altına alındığı ve bölgeye girişler yasaklandı.



Stockholm Emniyet Müdürlüğü'nden Eva Nilsson yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizle olay yerindeyiz. Bölgeye girişlerin ne kadar süre engelleneceği henüz belli değil" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER