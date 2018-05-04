Stoke City - Crystal Palace sahaya çıkıyor

İngiltere Premier Lig maçında Stoke City ile Crystal Palace, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Stoke City 30 puanla 19. sırada, Crystal Palace 38 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Stoke City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Crystal Palace, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 106. İddaa'da Stoke City kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Crystal Palace kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Stoke City önceki hafta Southampton mücadelesinde 0-1 kazandı.

Crystal Palace ise Manchester United karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Stoke City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Stoke City, kendi sahasında 19 gol attı, 28 gol yedi.

Crystal Palace, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Crystal Palace 14 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.