İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Stoke City'yi 2-0 yendi.



Ligin 30. haftasında lider Manchester City, düşme hattındaki Stoke City'ye konuk oldu.



Karşılaşmanın 10 ve 50. dakikalarında David Silva'nın attığı gollerle 2-0 galip gelen konuk takım, üst üste 4. galibiyetini aldı.



Puanını 81 yapan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki farkı 16'ya çıkararak ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.



Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Stoke City ise 27 puanla 19. sırada kaldı.

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