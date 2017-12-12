NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 2020 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

29 üye ülke tarafından alınan yeni karara göre, bir dönem Norveç Başbakanı olarak da görev yapan Stoltenberg, 30 Eylül 2020'ye kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapacak.

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