Stone da tacizci çıktı!

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, aktris Melissa Gilbert (53), The Doors adlı filmin 1991’deki çekimleri sırasında Oscar ödüllü yönetmenin kendisini taciz ettiğini açıkladı.

Radio Andy’ye konuşan oyuncu, önce uğradığı tacizi isim vermeden anlattı. Ancak daha sonra canlı yayında gözyaşlarına boğulan Gilbert, “Kahretsin! Oliver Stone’du beni taciz eden. The Doors filminin cast seçimlerinde seçilebilmem için kendisiyle cinsel ilişkiye girmemi teklif etti. Ben de orayı terk ettim” dedi.

Daha önce de Playboy modeli Carrie Stevens, Stone’un kendisini bir partide elle taciz ettiğini söylemişti.

Stone, Weinstein skandalının ardından “Weinstein ile çalışmak istemediğini” söylemişti.

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Melissa Gilbert